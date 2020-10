Neste debatt mellom Trump og Biden blir virtuell

Den neste debatten mellom presidentkandidatene Donald Trump og Joe Biden vil foregå virtuelt. Det melder CNBC.

Duoen var i den første TV-debatten 29. september. Den neste finner sted 15. oktober, neste torsdag.

Sist fredag ble det kjent at Donald Trump var smittet av coronaviruset. Det samme var flere i hans nærmeste krets. Coronaviruset og fare for mer spredning skal være årsaken til at neste debatt vil skje over video.

Bloomberg skriver at Trump ikke ønsker å delta i en virtuell debatt.