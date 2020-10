Thunberg avslører hvem hun støtter i det amerikanske valget

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg avslører på Twitter hvem hun holder med i den amerikanske valgkampen mellom Donald Trump og Joe Biden.

– Jeg driver aldri med partipolitikk. Men det kommende valget i USA overgår alt. Fra et klimaperspektiv er det langt fra nok, og mange av dere støtter selvfølgelig andre kandidater. Men, jeg mener... Bare organisere dere og få alle til å stemme på Biden, skriver Thunberg.

Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 51,6 prosent, mot 42,0 prosent for Trump, ifølge NTB.

Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona blir trolig avgjørende for årets valgutfall.

Trump har flere ganger tidligere uttalt seg nedlatende om Thunberg. 17-åringen har sagt at hun ikke har tatt seg nær av dette.

Trump ble smittet av coronaviruset sist uke. Det medførte at den neste valgdebatten har blitt planlagt å gå virtuelt, men presidenten sier han ikke vil delta dette. Trumps private lege mener Trump kan gjenoppta valgkampen.

Amesh Adalja, lege og foreleser ved det anerkjente Johns Hopkins-universitetet i Baltimore, mener Trump er tidlig tilbake i aksjon.

– Noen klarer å gjenoppta sine daglige aktiviteter ganske fort. Andre trenger flere uker før de er tilbake. På generelt grunnlag for en pasient i 70-årene som har vært innlagt med covid, ville jeg sagt at pasienten trenger et par uker på å komme i form igjen, sier Adalja.