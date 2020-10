New York Times: Trump-familiens selskaper har mottatt millioner for politiske tjenester

UNDER LUPEN: New York Times har fått tak i skattemeldingene til USAs president Donald Trump.

UNDER LUPEN: New York Times har fått tak i skattemeldingene til USAs president Donald Trump. Foto: NTB

Den amerikanske storavisen, som har fått tak i president Donald Trumps skattemeldinger, skriver at mer enn 200 selskaper, interessegrupper og representanter for utenlandske myndigheter har kanalisert penger til Trump-familiens eiendommer samtidig som de har fått hjelp fra presidenten og hans administrasjon.

Bare i løpet av de to første årene Trump var president, ble familieselskapene tilført nesten 12 millioner dollar fra 60 kunder med politiske interesser, skriver The New York Times.

Nesten alle har ifølge avisen fått politisk drahjelp av Trump og hans administrasjon.

Blant aktørene på listen finnes alt fra utenlandske politikere til sukkerbaroner fra Florida, en kinesisk milliardær, en serbisk prins, forkjempere for grønn teknologi og representanter for petroleumsindustrien.

Det hvite hus skal ha hjulpet dem med finansiering, lovendringer, ambassadørtitler, medlemskap i utvalg – til og med noe så flyktig som en tweet.

Opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder.

Judd Deere, pressetalsperson for Det hvite hus, påpeker overfor The New York Times at Trump har overlatt driften av familieselskapene til sine to voksne sønner.