Fauci sier Trump-kampanjen vrir på coronauttalelse

– President Trump er på bedringens vei etter koronaviruset, og det er også USA, heter det i et 30 sekunder langt reklameinnslag fra Trump-valgkampen.

Innslaget viser et kort klipp der Fauci ser ut til å rose president Donald Trumps håndtering av koronapandemien

– Jeg kan ikke se for meg at… noen kunne ha gjort mer, sier Fauci i klippet.

Fauci-klippet er hentet fra et intervju med Fox News i mars.

– Jeg har tilbrakt nesten hele tiden på dette. Jeg er nede i Det hvite hus nærmest hver eneste dag sammen med innsatsgruppen. Det er hver dag. Så, jeg kan ikke se for meg, under noen omstendighet, at noen kunne ha gjort mer, sa Fauci i Fox-intervjuet.

– I løpet av mine snart femti år i offentlighetens tjeneste, har jeg aldri offentlig støttet noen politisk kandidat, sier Fauci til CNN og nyhetsbyrået AFP etter at reklameinnslaget ble sendt.

– Kommentaren som er tilskrevet meg uten min tillatelse i valgkampreklamen ble tatt ut av sammenheng fra en uttalelse jeg kom med for flere måneder siden om de føderale helsemyndighetenes innsats, sier Fauci.

Trump forsvarer bruken av klippet. Det gjør også Trump-valgkampens talsmann Tim Murtaugh.

– Dette er virkelig Faucis egne ord. Vi har gjort en fenomenal jobb, ifølge visse guvernører, skriver presidenten på Twitter.

– Videoen er fra et intervju med Fauci der han skrøt av Trump-administrasjonens arbeid. Ordene som sies er nøyaktige, og direkte fra Faucis munn, sier Murtaugh til CNN.

(©NTB)