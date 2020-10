Tyrkia har gjenopptatt omstridt leteboring

Konfliktnivået mellom Tyrkia og nabolandene, med Hellas i spissen, har økt den siste tiden. Tyrkerne leter etter gass i områder Kypros og Hellas regner som sin økonomiske sone.

Onsdag satte skipet Oruc Reis igjen kurs for havområdene for å gjenoppta leteboringen. Samtidig har tyrkerne ett skip i aksjon sør for Kypros, og ett tredje på vei med marine-eskorte.

Hellas og Kypros har bedt EU innføre sanksjoner mot Tyrkia på grunn av leteboringen. Det er også blitt gjort forsøk på samtaler med Tyrkia, men president Recep Tayyip Erdogan sier onsdag at Hellas har brutt løfter i samtalene som nå er satt på vent.

– Vi vil fortsette å gi Hellas og den gresk-kypriotiske siden det svaret de fortjener ute i felten, sier Erdogan.

Hellas, Tyrkia og USA har protestert på Tyrkias beslutning om å gjenoppta leteboringsvirksomheten.