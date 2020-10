Barrett ville ikke svare på om Trump kan benåde seg selv

EN TØFF PROSESS: Amy Coney Barrett under dag tre av høringen i det amerikanske senatet. Foto: AP

I onsdagens høringsrunde om Barretts nominasjon til høyesterett stilte demokratene henne flere direkte spørsmål om hvordan hun ville stille seg til forskjellige saker.

Ett av de mest politisk betente, handlet om hvorvidt Donald Trump som president kan benåde seg selv. Trump er under en rekke etterforskninger.

Barrett ville ikke svare på dette spørsmålet, ettersom hun mener det er en pågående sak hun ikke skal blande seg inn i under høringen. Men hun sa seg enig i at «ingen står over loven».