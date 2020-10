Kamala Harris avlyser reiser – medarbeidere smittet

Harris skulle etter planen reise til North Carolina på torsdag, der hun skulle delta på arrangementer for å oppmuntre til forhåndsstemming.

Visepresidentkandidatens valgkampstab opplyser at kommunikasjonsdirektøren hennes og et besetningsmedlem på flyet hun benyttet under en tur til Arizona 8. oktober, har testet positivt på coronaviruset.

Ifølge valgkampleder Jen O'Malley Dillon var det ikke «nær kontakt» mellom Harris og besetningsmedlemmet under reisen, og visepresidentkandidaten er derfor ikke satt i karantene.

Av forsiktighet kommer Harris likevel til å avlyse planlagt reisevirksomhet fram til mandag 19. oktober og i stedet drive valgkamp via nettet, opplyser O'Malley Dillon.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden var også med på reisen til Arizona, men hadde heller ikke nær kontakt med de to som har fått påvist smitte.

Harris og Biden deltok også sammen på flere arrangementer i Arizona, hadde private møter og møtte journalister på en flyplass. De brukte munnbind under offentlige opptredener, og ifølge rådgivere brukte de også munnbind under de lukkede møtene.

Både Biden og Harris har avlagt flere negative coronatester siden 8. oktober. Biden skal etter planen delta i et TV-sendt folkemøte natt til fredag, norsk tid.