EU-ledere vil fortsette forhandlingene med britene

Det fremtidige forholdet til Storbritannia skulle være hovedtema for det to dager lange møtet i Brussel. Men uten en avtale å diskutere, trengte ikke stats- og regjeringssjefene mye tid før de var enige om en uttalelse.

Sjefforhandler Michel Barnier får klarsignal til å fortsette forhandlingene, og EU-lederne ber om bevegelse på britisk side, slik at det er mulig å komme til enighet.

Toppmøtedeltakerne sier i sin uttalelse at de fortsatt ønsker at EU skal ha et så nært forholdt som mulig til Storbritannia i fremtiden. Samtidig ber de medlemslandene trappe opp forberedelsene på en situasjon der det ikke er noen avtale på plass når overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår. De ber også EU-kommisjonen vurdere midlertidige, ensidige tiltak for å sikre EUs interesser om det skulle skje.

Storbritannias statsminister sa sist måned at dersom en avtale ikke var klar til dette toppmøtet, måtte begge sider innse at det er umulig å bli enige. Han har gått bort fra dette og sier han etter toppmøtet vil bestemme seg for om han synes det er verdt å fortsette forhandlingene.

(©NTB)