Halvparten av velgerne sier det amerikanske demokratiet sliter

PESSIMISME: Bare 15 prosent av amerikanske velgere sier at det amerikanske demokratiet fungerer svært godt eller eksepsjonelt godt. Her: Trump-støttespillere i Macon i Georgia. Foto: NTB

Det kommer fram i en ny meningsmåling gjort av AP.

Hele 85 prosent av de registrerte velgerne i USA ser befolkningen som svært splittet i verdispørsmål, og kun 15 prosent sier at demokratiet i landet fungerer svært godt eller eksepsjonelt godt.

Et stort flertall er pessimistiske med tanke på polariseringen ved et eventuelt gjenvalg for president Donald Trump. 65 prosent, derunder en firedel av hans støttespillere, tror splittelsen i landet vil forverres om han vinner.

Til sammenligning tror 35 prosent at splittelsen vil forverres om Joe Biden blir president, mens 47 prosent tror en seier for den tidligere visepresidenten vil være samlende for landet.

