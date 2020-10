Gove: – Storbritannia frykter ikke «no deal»

FRYKTLØS: Storbritannias brexitminister Michael Gove skriver i et innlegg i Sunday Times at landet er godt forberedt på å forlate EU uten en handelsavtale. Til høyre: Boris Johnson.

– Det er ikke mitt foretrukne valg, skriver Gove i et innlegg i avisa.

– Men om valget er mellom en løsning som binder fast hendene våre på ubestemt tid, eller et alternativ hvor vi kan forme vår egen fremtid, så er det ikke et valg i det hele tatt. Og å gå ut på australske vilkår er et utfall vi i stadig større grad er forberedt på, heter det videre.

Statsminister Boris Johnson sa fredag at Storbritannia bør forberede seg på en handelsavtale med EU lik den Australia har, som «baserer seg på enkle prinsipper om global frihandel», skriver Reuters.

En slik avtale innebærer at Storbritannia vil handle med EU på vilkårene til Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det vil medføre økte tollsatser og trolig betraktelige prisøkninger.

Mer enn 70 britiske næringslivsorganisasjoner, som sammen representerer mer enn 7 millioner arbeidstakere, forsøker søndag å overtale politikerne til å gjenoppta forhandlinger og lande en avtale, skriver Financial Times.

Organisasjonene som har skrevet under på oppropet, kommer fra en rekke sektorer. Bilindustrien, flyindustrien, landbruket, farmasinæringen og teknologi er blant dem som er representert.

