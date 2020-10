Ny amerikansk krisepakke må trolig vente til etter valget

Nancy Pelosi, demokrat og leder av Representantenes hus, har i flere uker sittet i forhandlinger med Donald Trumps finansminister Steven Mnuchin for å få i stand en ny krisepakke.

Senatet skal stemme om et forslag til ny krisepakke denne uken, men det er et gammelt forslag selv ikke Trump støtter. Majoritetsleder Mitch McConnell erkjenner at han ikke har stemmene som skal til for å få gjennom forslaget, som er ført i pennen av ham.

I stedet blir avstemningen en mulighet for republikanerne til å vise velgerne før valget at de vil gi folket en krisepakke, men at demokratene står i veien, skriver nyhetsbyrået AP.

– Dette er ikke tiden til å kaste kortene. Dette er det vi har bygget fram mot, sa Pelosi i en telefonkonferanse med demokratene i kongressen søndag.

Hun la til at hun fortsatt har håp om å komme til enighet, men det må skje innen tirsdag hvis den skal tre i kraft før valget 3. november.

