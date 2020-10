Mikrofonene kan skrus av i neste presidentdebatt

President Trump og presidentkandidat Biden møtes til sin siste TV-sendt debatt klokken 3 natt til fredag norsk tid. Debatten holdes i Nashville i Tennessee.

De nye reglene skal gi to minutter uavbrutt taletid til hver av kandidatene i starten av hvert segment. Trump og Biden skal innom i alt seks ulike temaer fordelt på 15 minutter lange bolker i den 90 minutter lange debatten.

Lyden blir derimot ikke skrudd av i den åpne debatten mellom Trump og Biden, men avbrytelser gir tapt taletid i den andre og siste presidentdebatten. Den forrige debatten mellom Trump og Biden var preget av konstante avbrytelser og mange avsporinger.

Vil ha en dannet debatt

Den uavhengige kommisjonen for presidentdebatten kunngjorde reglene natt til tirsdag, tre uker etter den kaotiske første debatten mellom de to kandidatene.

Den andre planlagte debatten ble erstattet av konkurrerende folkemøter da Trump avviste å debattere digitalt.

Den siste debatten vil være ansikt til ansikt med temaer som «rase i Amerika», klimaendringer og kampen mot covid-19-viruset.

– Kommisjonen håper at kandidatene vil respekterer hverandres tilmålte tid, noe som vil fremme en dannet debatt til fordel for TV-seerne, heter det i en uttalelse fra kommisjonen.

Trumps valgkampapparat har lagt press på kommisjonen for at den ikke skal endre reglene, mens Bidens folk har håpet på en debatt med mer orden.

Reagerer på regelendring

Trumps valgkampsjef Bill Stepien reagerte med sinne på kunngjøringen fra debattkommisjonen.

– President Trump er forpliktet til å debattere med Joe Biden uavhengig av regelendringene i siste øyeblikk fra en forutinntatt kommisjons forsøk på å gi en fordel til dens foretrukne kandidat, sier Stepien i en uttalelse.

Stepien sier Trump kommer til å stille en rekke spørsmål om anklagene mot Bidens sønn Hunter. I en kontroversiell New York Post-artikkel hevdes det at Hunter Bidens PC skal implisere at faren er knyttet til en korrupsjonssak i Ukraina.

– Dersom ikke mediene stiller Joe Biden disse spørsmålene, vil presidenten gjøre det, og Biden kommer ikke til å få unnslippe, sier Stepien.

FBI etterforsker om eposter som knyttes til Joe Bidens sønn, er del av en russisk desinformasjonskampanje.

