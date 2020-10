Skjebnedag for amerikansk coronakrisepakke

Forhandlingene om en ny koronakrisepakke er preget av valget i november. For Donald Trump er det viktig å vise at han tar viruset på alvor, derfor har han hevet tilbudet sitt til demokratene til 1,8 billioner dollar, et astronomisk tall som tilsvarer 1,8 millioner millioner dollar.

Men det er utilstrekkelig, svarer demokratenes Nancy Pelosi, mens det er altfor mye, mener republikanerne innpisker John Thune.

– Det er vanskelig å finne selv 13 republikanske stemmer for en slik pakke, sier han. 13 er et viktig tall, for det er antallet republikanere som trengs for å skape flertall sammen med demokratene.

Lame duck-periode

Forhandlingene fortsetter tirsdag, også utover kvelden. Det er nemlig tidsfristen for at pakken skal tre i kraft før valget 3. november. Blir det ikke en avgjørelse før den tid, kan det drøye til over nyttår.

Etter at en president er blitt valgt, går nemlig kongressen inn i en ikke-effektiv periode, særlig hvis partiet som vinner Det hvite hus ikke har flertall i kongressen. Kongressen blir da det amerikanerne kaller en lame duck.

Det er problemet for Joe Biden og demokratene, som leder på alle meningsmålinger.

Pelosi har is i magen

Nyhetsbyrået AP skriver at Pelosi, demokratenes leder i Representantenes hus, har is i magen. Hun vil ha en best mulig pakke, selv om det betyr at hun må vente, skriver AP.

– Hvis vi utsetter dette til Biden-administrasjonen, snakker vi om tre, fire, fem måneder. Det amerikanske folk kan ikke vente så lenge. Med hver dag som går uten at vi tar grep, lider det amerikanske folk mer, sier demokraten Max Rose, fersking i kongressen fra New York.

Han får støtte av Harvard-økonom Jason Furman.

– Hvis kongressen ikke handler, vil den neste administrasjonen arve et realt søl, sier Furman, som tidligere var rådgiver for Barack Obama.

