Nordmenn gambler på at Trump vinner valget

Det er to uker til det amerikanske presidentvalget skal avgjøres, og det knytter seg stor spenning til hvem som vinner av kandidatene Joe Biden og Donald Trump.

De siste meningsmålingene melder at Biden har fått et solid overtak over Trump. På oddsen er det også Biden som blir utpekt som den største favoritten til å vinne. Utfordreren står til 1,57 i odds, mens Trump blir gitt 2,45 av Betsson.

Til tross for at både meningsmålinger og oddssettere virker å være samstemte om at det blir en ny president i USA, er norske oddsspillere av en annen oppfatning. Betsson opplever nemlig at nordmenn i svært stor grad vedder på at Trump får fire nye år.

– Så langt er 80,91 prosent av omsetningen fra nordmenn på at Trump vinner. Kanskje har de latt seg inspirere av historiene for fire år siden da flere nordmenn vant stort på Trump, kommenterer markedssjef i Betsson, Carl-Henrik Tuwezen.