Amerikanske myndigheter saksøker Google

Det amerikanske justisdepartementet mener at Google har brutt deler av den kartellforebyggende lovgivningen i USA for å beholde monopolet på søk og reklame. Det melder Wall Street Journal.

Brukt milliarder på å utestenge konkurrenter

Søksmålet vil bli den mest aggressive kampen mot et teknologiselskap på flere tiår, og kan potensielt skape presedens mot tek-selskapene i Silicon Valley. Google, som i de senere årene har dominert markedet for søkemotorer, anklages for ulovlig ekskludering av konkurrenter.

I følge justisdepartementet har Google brukt milliarder av dollar til å betale mobilprodusenter, søkemotorer og nettlesere, til å ha Google som standard søkemotor. I tillegg argumenterer justisdepartementet for at teknologi-giganten gjør det umulig for konkurrenter å inntre markedet, da de ikke er mulig å få søk nok til å bygge en stor nok database.

Konsekvensen av dette er i følge justisdepartementet at konsumentene får mindre valg og innovasjon, samt at bedrifter får mindre kompetitive priser.

Googles motargumenter har lenge vært at de tilbyr de fleste tjenestene gratis eller nesten gratis, og dermed ikke bryter med den kartellforebyggende lovgivningen i USA.

Utfallet kan skape presedens

Dersom teknologi-giganten skulle tape, vil antageligvis bety at Google må endre hvordan de opererer - og dermed skape muligheter for konkurrenter. På den andre siden vil en seier for Google være et stort nederlag for Washington, og kan potensielt skape presedens som vil gjøre det vanskeligere å felle de store Silicon Valley-selskapene. Utfallet kan også tvinge kongressen til å lage lover som vil innskrenke selskapets makt.

Rettsaken kan potensielt ta årevis å løse, og den ansvarlige for rettsaken vil være opp til å utpeke av vinneren av presidentvalget den 3. november.