Frp ber regjeringen vekte jobber tyngre enn helse i grensehandelsdebatten

Frps Sivert Bjørnstad utfordret finansminister Jan Tore Sanner (H) om grensehandelen under Stortingets spørretime onsdag. Han ba Sanner sette ned avgifter på typiske grensehandelsvarer for å trygge norske bedrifter og arbeidsplasser i varehandelen langs grensen og hindre handelslekkasje til Sverige når grensene åpner igjen.

Sanner svarte at det ikke bare er avgiften på tobakk og alkohol som gjør at folk handler i Sverige, og pekte på det norske tollvernet som gir dyrere norske landbruksprodukter, samt høyere lønninger og kostnadsnivå generelt i Norge.

– Men avgifter spiller også en rolle, og det er en avveining mellom avgiftsnivå og helseeffekter. Høyere avgifter på tobakk og alkohol fører også til et lavere forbruk, så ærlig må vi være, sa Sanner.

Sivert Bjørnstad repliserte at i dagens ekstraordinære situasjon med stor arbeidsløshet, så må jobbskapning veie tyngre enn andre hensyn.

– Er statsråden uenig i det? spurte han.

– Det veier tungt, men når man setter avgiftsnivå, så er det også andre hensyn som spiller inn, svarte Sanner, og la til at han regnet med at temaet kom til å bli viktig under de kommende budsjettforhandlingene med Frp.

