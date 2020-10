Kina truer Sverige med konsekvenser etter utestengelse fra 5G-nett

SIER NEI TIL HUAWEI: Sveriges statsminister Stefan Löfven presiserer at beslutningen ikke er politisk. Foto: NTB

Advarselen kommer dagen etter at den svenske Post- og telestyrelsen kunngjorde at selskapene som vil by på de første 5G-frekvensene i landet, ikke får bruke produkter fra de kinesiske konsernene Huawei og ZTE.

– Sverige bør ha en objektiv holdning og håndtere sin feilaktige beslutning for å unngå negative konsekvenser for svenske selskaper i Kina, sa talsmann Zhao Lijian for Kinas utenriksdepartement på en pressekonferanse onsdag.

Kinesiske telekommunikasjonsselskaper er blitt svartelistet i en rekke vestlige land grunnet bekymringer for at kinesiske myndigheter bruker selskapene til å spionere på utenlandske borgere.

Sveriges statsminister Stefan Löfven presiserer at Post- og telestyrelsens avgjørelse ikke er en politisk beslutning rettet mot Kina.

– Hele meningen med lovverket vi har innført, er at vi skal sikre at det er trygt her i Sverige. Det må vi ha lov til å gjøre. Men vi har aldri rettet det mot noe land, sier Löfven.

Blant selskapene som kan rammes dersom Kinas regjering gjør alvor av trusselen, er den svenske telekomgiganten Ericsson, som har 5G-kontrakter med alle de tre største kinesiske mobiloperatørene.

Kinas regjering bruker ofte det enorme kinesiske forbrukermarkedet som virkemiddel når de skal reagere mot land som handler mot kinesisk næringsliv, slik de blant annet gjorde mot norsk lakseeksport etter at Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010.

