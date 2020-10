PRESIDENTVALG: Biden har nok av penger i stridskassa for de siste to ukene med valgkamp.

PRESIDENTVALG: Biden har nok av penger i stridskassa for de siste to ukene med valgkamp. Foto: Bloomberg

Joe Biden ligger stadig foran den sittende presidenten, Donald Trump, på meningsmålingene foran presidentvalget i november og har ifølge RealClearPolitics en ledelse på 7,9 prosentpoeng.

Biden ønsker imidlertid å sikre en enda sterkere ledelse, etter Hillary Clinton gikk på et uventet tap for fire år siden. Demokratenes presidentkandidat har ifølge Financial Times mer enn nok av økonomiske midler for å kunne gjøre nettopp dette.

Nyhetsbyrået skriver nemlig at kampanjen hans har sikret 493,8 millioner dollar de siste to månedene, og til sammen 761,2 millioner dollar totalt i 2020. Med mindre enn 2 uker igjen før valget avsluttes gjenstår én viktig oppgave – å bruke alt av pengene.

Ifølge FT har en kilde tett på teamet til Biden sagt at målet er å bruke alle økonomiske midler tilgjengelige før valgdagen, for å sikre presidentskapet. Foreløpig har han brukt 592,9 millioner dollar, der nesten 84 prosent har gått til reklame.

Det er likevel ikke enestående at demokratenes presidentkandidat har samlet inn mer penger enn Donald Trump. Hillary Clinton klarte nettopp dette før presidentvalget i 2016.

I tillegg til å ha samlet inn mer penger enn Trump, kan både Clinton og Biden konstatere at meningsmålingene pekte mot demokratisk seier i det amerikanske presidentvalget. Det gjenstår å se om sistnevnte, i motsetning til Clinton, klarer å stå løpet ut og sikre plassen på Det ovale kontor for de neste fire årene.