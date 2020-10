Russland og Iran avviser blankt at de har forsøkt å påvirke valget i USA

ANKLAGER: FBI og amerikansk etterretning anklager Russland og Iran for virksomhet som er ment å skape kaos og påvirke valget i USA. De mener begge land forsøker å undergrave det amerikanske demokratiet, men både Iran og Russland avviser anklagene. Her holder president Donald Trump et valgmøte i Gastonia i North Carolina onsdag.

ANKLAGER: FBI og amerikansk etterretning anklager Russland og Iran for virksomhet som er ment å skape kaos og påvirke valget i USA. De mener begge land forsøker å undergrave det amerikanske demokratiet, men både Iran og Russland avviser anklagene. Her holder president Donald Trump et valgmøte i Gastonia i North Carolina onsdag. Foto: NTB

«Grunnløse anklager», lød reaksjonen fra begge land etter at USAs etterretningssjef John Ratcliffe rettet pekefingeren mot de to landene onsdag kveld.

På en pressekonferanse sammen med FBI-sjef Chris Wray sa Ratcliffe at Iran har sendt falske eposter til amerikanere for å «true velgere, skape sosial uro og sverte president Trump» foran valget 3. november.

Iran og Russland blir i tillegg anklaget for å ha innhentet velgerinformasjon i et forsøk på å påvirke valget.

Få timer senere kom svaret fra Moskva og Teheran.

– Det regner anklager hver eneste dag. Alle er helt grunnløse, det er ikke noe hold i dem, sa talsmann for Kreml, Dmitrij Peskov, torsdag.

Innkalt på teppet

I Teheran ble Sveits' ambassadør, som representerer USAs interesser i Iran, innkalt på teppet i utenriksdepartementet for å ta imot en protest.

En talsmann for departementet kaller anklagene for fabrikkerte og klønete og gjentar at Iran hverken støtter Donald Trump eller hans motkandidat Joe Biden.

– Amerikanske myndigheter har fremsatt en grunnløs påstand like før landet holder valg slik at de kan gå videre med sitt udemokratiske og forhåndsdefinerte scenario ved å legge skylden på noen andre, sier talsmann Saeed Khatibzadehen etter møtet med ambassadøren.

«Desperat forsøk»

Ratcliffe varsler at USA vil straffe ethvert land som blander seg inn i gjennomføringen av valget. Både Iran og Russland har forsøkt å sende falsk informasjon til registrerte velgere i håp om at det vil «skape kaos og svekke tilliten til det amerikanske demokratiet», ifølge etterretningssjefen.

Tross den iranske og russiske forsøket på å påvirke valget, kan amerikanerne være trygge på at stemmene deres blir telt, understreket Ratcliffe og Wray.

– Disse handlingene er desperate forsøk gjort at desperate motstandere, sier Ratcliffe.

Velgerlister brukt i eposttrussel

Pressekonferansen ble holdt etter at demokratiske velgere i minst fire vippestater, deriblant Florida og Pennsylvania, har blitt truet av noen som hevder å være den høyreekstreme gruppen Proud Boys. I eposten står det at «vi kommer for å ta deg» dersom mottagerne ikke stemmer på Trump.

Trusseloperasjonen skal ha brukt epostadresser fra delstatenes velgerregister, som inneholder partitilhørighet, adresse og i noen tilfeller epostadresse og telefonnummer. Denne type informasjon er regnet som lett tilgjengelig, skriver AP.

Delstatene har ulike krav til hvem som kan få tilgang til informasjonen om velgerne, hvilken informasjon som holdes konfidensielt og hvordan velgerlistene kan brukes, ifølge den uavhengige organisasjonen The National Conference of State Legislatures (NCSL).

Ikke tegn til innbrudd

Det er ingen tegn til at noen valgregistre er endret eller at informasjon om velgere er manipulert på noe vis. Det kunne påvirket den faktiske stemmegivningen, ifølge Ratcliffe og Wray.

Det er ikke klart om Iran eller Russland har brutt seg inn i systemene for velgerregistrering. Noe informasjon, som partitilhørighet, er offentlig, og navnet på velgere kan ha blitt slått sammen med informasjon fra andre databaser, opplyser etterretningskilder til The New York Times.

Noe informasjon kan også ha blitt solgt av kriminelle hacker-organisasjoner på det mørke nettet, ifølge avisen.