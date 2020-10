Nobelprisvinnere om Trump: – Egoistisk og hensynsløs

Mer enn 700 økonomer, inkludert syv nobelprisvinnere, advarer mot å velge Donald Trump for fire nye år. Økonomene mener Trump har drevet et vedvarende angrep på demokratiet, en fomlete respons til pandemien og spredning av farlig desinformasjon.

«På bare fire år som president har Donald Trump etterlatt USA ugjenkjennelig, og han har ikke møtt noen konsekvenser for det», skriver de i et åpent brev.

Flere fremtredende økonomer, deriblant nobelprisvinnerne Paul Milgrom, Oliver Hart og Alvin Roth har skrevet under på brevet.

«På grunn av dette anbefaler vi på det sterkeste at velgerne gjør det ingen andre kan: Gjenvinn demokratiet ved å stemme så Trump blir fjernet fra kontoret», er hovedbudskapet i brevet.

Trump uenig

Trump-administrasjonen er naturlig nok uenige i anklagene og responderer med at brevet sier påfallende lite om Joe Biden.

«Brevet snakker i store typer om grunnløse formaninger om president Trump, men disse venstrevridde akademikerne klarte ikke å nevne én grunn til hvorfor de tror Joe Biden kan gjøre noe positivt for den amerikanske økonomien», var deres respons på brevet.

Trump mener selv han er en bedre kandidat for økonomien, og markedet har i lengre tid vært enige fordi en overgang til en ny president historisk har ført til økt volatilitet. Her i Norge tror imidlertid flesteparten at Biden vil være best for markedet.

En investeringslegende mener imidlertid det verste som kan skje for økonomien er om vi får et bestridt valg, og resultatene fra valget drøyer med uker eller måneder. Trump har tidligere uttalt at han ikke vil gå fra kontoret fredelig dersom han taper.

Egoistisk og hensynsløs

Siden pandemien brøt ut i mars har 222.000 amerikanere måttet bøte med livet for viruset. Økonomene omtaler Trumps reaksjon på pandemien som «egoistisk og hensynsløs».

«Han har reagert på en måte som har satt folkehelsen i fare og satt den økonomiske innhentingen på spill. Han har bagatellisert bruk av ansiktsmaske og sosial distansering, holdt valgkamp innendørs og anbefalt bruk av uprøvde og potensielt farlige medisiner mot coronaviruset», skriver økonomene i brevet.

En studie som ble presentert i starten av oktober viste at Trump er den største kilden til desinformasjon om coronaviruset i verden.

Christopher Sims, professor ved Princeton University og nobelprisvinner i økonomi, forklarte til CNN hvorfor han underskrev brevet.

– Det er mye å kritisere med presidentens økonomiske politikk. For meg er det viktigste å motvirke et gjenvalg så han ikke kan skade våre politiske insitusjoner, sier Sims.