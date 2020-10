Disse milliardærene har tjent mest på Trump som president

USAs første milliardærpresident har vært ekstra god mot sine «kollegaer». Det amerikanske magasinet Forbes har laget en oversikt over de ti rikingene som har tjent mest på Trumps styret, og i løpet av hans periode er de blitt 490 milliarder dollar rikere enn de var på valgnatten i 2016. For å sette det litt i perspektiv: 490 milliarder dollar er mer enn den samlede formuene til samtlige russiske milliardærer.

Her er topp ti av økonomiske vinnere siden Donald Trumps ble valgt til president i 2016 (nettoverdi er fra 19. oktober 2020):

1. Jeff Bezos

Formue: 189 milliarder dollar (ca. 1.746 milliarder kroner)

I pluss på Trump: 121 milliarder dollar (ca. 1.118 milliarder kroner)

Ikke overraskende nok er det verdens rikeste mann som topper listen. Bezos hadde akkurat passert Warren Buffett som verdens nest rikeste mann da Trump ble valgt. Siden den gang har Amazon-grunnleggerens formue hatt en verdiøkning på 121 milliarder dollar, noe som er mer enn formuen til verdens neste rikeste.

Til tross for gjentatte angrep fra Trump har Amazon-aksjen steget over 300 prosent siden 2016.

Bezos ville også hatt en formue på over 250 milliarder dollar hadde det ikke vært for den kostbare skilsmissen hans i fjor, som endte med at han ga bort en fjerdedel av Amazon-aksjene til eks-kona MacKenzie Scott.

RIKERE: Elon Musk har sett Tesla-aksjen suse opp de seneste fire årene. Foto: Bloomberg

2. Elon Musk

Formue: 90 milliarder dollar (ca. 830 milliarder kroner)

I pluss på Trump: 79 milliarder dollar (ca. 730 milliarder kroner)

På valgdagen hadde Tesla Motors en markedsverdi på rundt 28 milliarder dollar. I dag er det verdt nesten 400 milliarder dollar – mer enn noen annen bilprodusent i verden. I tillegg holder Musk på med sitt private romfartsfirma SpaceX, som sist de hentet penger ble verdsatt til 46 milliarder dollar.

GODT BETALT: Steve Ballmer kan gni seg i hendene med en formuevekst på over 400 milliarder kroner under Trump. Foto: Bloomberg

3. Steve Ballmer

Formue: 73 milliarder dollar (ca. 675 milliarder kroner)

I pluss på Trump: 44 milliarder dollar (ca. 406 milliarder kroner)

Microsoft-aksjen har økt med mer enn 250 prosent under Trump, og det har gitt den tidligere konsernsjef nok til smør på skiven. En annen god investering Ballmer har gjort er oppkjøpet av Los Angeles Clippers, som hankjøpte i 2014 for en daværende rekord på 2 milliarder dollar. I dag verdsettes NBA-laget til 2,6 milliarder dollar.

4. Mark Zuckerberg

Formue: 96 milliarder dollar (ca. 887 milliarder kroner)

I pluss på Trump: 44 milliarder dollar (ca. 406 milliarder kroner)

Facebook-gründeren er blitt angrepet både fra Demokratene og Republikanerne, men likevel har aksjen steget med 110 prosent siden valgdagen i 2016. Med det har Zuckerberg nesten doblet formuen sin under Trump.

5. Dan Gilbert

Formue: 44 milliarder dollar (ca. 406 milliarder kroner)

I pluss på Trump: 39 milliarder dollar (ca. 360 milliarder kroner)

Grunnleggeren av boliglånsselskap Quicken Loans har tjent godt på de lave rentene etter at han tok morsselskapet Rocket Companies på børs i august. I 2017 kalte Gilbert Trump en «god venn» og en «stor tilhenger» under en fotoseanse på Det hvite hus.

FILANTROP: Men Bill Gates tjener fortsatt godt. Foto: Bloomberg

6. Bill Gates

Formue: 117 milliarder dollar (ca. 1.080 milliarder kroner)

I pluss på Trump: 35 milliarder dollar (ca. 323 milliarder kroner)

Et sterkt marked har økt verdien av Gates portefølje,

Gates har tjent godt på de gode tidene i markedene. Og i likhet med Ballmer sitter han fortsatt på en stor eierpost hos Microsoft, til tross for at han gikk ut av selskapets styre i mars for å fokusere mer på filantropi.

Walmart-arvingene: 7. Alice, 8. Jim og 9. Rob Walton

Formuer: 67 milliarder dollar hver (ca. 620 milliarder kroner)

I pluss på Trump: Alice: 33 milliarder dollar, Jim og Rob: 32 milliarder dollar (ca. 300 milliarder kroner)

Walmart-formuen har doblet seg i løpet av Trumps presidentperiode. Aksjen er opp 105 prosent siden valget i 2016. De tre søsknene er mangeårige republikanere, men har ikke gitt noen penger til Trump valgkamp i 2020.

STØTTER TRUMP: Oracle-sjef Larry Ellison støtter Trump etter at formuen har vokst med 30 milliarder dollar. Foto: Bloomberg

10. Larry Ellison

Formue: 79 milliarder dollar (ca. 730 milliarder kroner)

I pluss på Trump: 30 milliarder dollar (ca. 277 milliarder kroner)

Noe så sjeldent som en Silicon Valley-riking som har uttrykt støtte for Trump. Det er ikke så rart når Oracle-sjefen er 30 milliarder dollar rikere enn han var i 2016, etter at Oracle-aksjen har steget 52 prosent siden valgnatten for fire år siden.