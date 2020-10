Raymond Johansen bekymret for importsmitte

– Smitten er eksplosiv i resten av Europa. Det bekymrer meg veldig, sa Johansen på Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

– Det betyr at det ikke bare er hvordan vi utøver smittevernet her i Oslo eller her i Norge som har betydning. Det å kunne redusere importsmitte vil være usedvanlig viktig i ukene framover, fortsatte han.

Oslo legger fram en pakke med nye lokale tiltak klokka 14 mandag. Men byrådslederen ber også regjeringen ta grep. Han viser til at det hver dag kommer mange fly til Norge fra Polen, der smitten nå er svært høy.

– Det er dårlig kontroll, det er frivillig testing på flyplassene. Vi vet at mange jobber i små virksomheter. Vi vet at det er mange som jobber svart. Vi vet at de jobber i private hjem. Vi vet at det er svakt med norskkunnskap, sa Johansen.

Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, gir byrådslederen rett i at verden utenfor påvirker oss nå.

– Det er vanskelig å isolere seg som en øy i Europa når smittetallene går rett til vært i alle land rundt oss, sa Nakstad på Politisk kvarter.

