Amerikanerne forhåndsstemmer i rekordtempo

Det viser oversikten fra U.S. Elections Project, som professor Michael McDonald ved University of Florida står bak.

– Vi fortsetter å lasse på stemmer i rekordtempo, sa han til kringkasteren NPR mandag.

Han la til at antallet forhåndsstemmer har slått alle tidligere rekorder satt ved tidligere valg i USA.

– Dette er gode nyheter siden vi var svært bekymret for hvordan det ville være mulig å gjennomføre et valg under en pandemi, sa McDonald.

Høyeste siden 1908?

Tirsdag hadde antall forhåndsstemmer steget til 64,7 millioner. Tempoet i stemmegivningen har fått flere eksperter til å spå den høyeste valgdeltakelsen i USA på over hundre år, til tross for koronapandemien.

McDonald tror valgdeltakelsen minst vil bli på 65 prosent. Dette vil i så fall være den høyeste deltakelsen siden 1908.

Antallet unge mellom 18 og 29 år som har forhåndsstemt, er mye høyere enn for fire år siden, ifølge tall fra Tufts University. Dette mønsteret er svært tydelig blant annet i vippestatene Florida og Michigan.

Flest demokrater

Undersøkelser viser også at det er flest demokrater som har forhåndsstemt. Republikanerne håper å komme sterkere tilbake på selve valgdagen.

Amerikanere som ønsker å forhåndsstemme, kan gjøre det via posten, eller legge stemmeseddelen i spesielle mottakskasser for forhåndsstemmer.

Det antas at det er flest demokrater som vil benytte muligheten til å stemme via posten. President Donald Trump har uttrykt stor skepsis til poststemmer og fremmet ubegrunnede påstander om at de legger til rette for valgfusk.

