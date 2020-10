Endrer forskriften for statlige lånegarantier

Forskriften for ordningen for statlige lånegarantier for bedrifter blir endret, skriver regjeringen i en pressemelding onsdag. Endringen presiserer blant annet at garanterte lån kan inngå i restruktureringer, og at garanterte lån kan refinansieres i hele lånets løpetid.

Frem til nå har ikke restruktureringen av garanterte lån vært spesifikt regulert i ordningen. Men nå avklarerer endringene at blant annet banker som har innvilget garanterte lån, kan be GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) om å samtykke til avtaler om restrukturering som omfatter slike lån.

Garantien kan fortsette utover garantitiden

– Muligheten til å gjennomføre restruktureringer eller refinansieringer av garanterte lån kan være en del av løsningen for å unngå at ellers levedyktige bedrifter går konkurs, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Hvis restruktureringen innebærer at banken foretar nedskrivninger av det gjenstående lånebeløpet, vil GIEK som følge av tirsdagens regelverksendringer også kunne foreta delvis utbetaling av det garanterte beløpet, i tråd med prinsippet om at staten garanterer for 90 prosent av lånet.

Endringene innebærer også at GIEK i særlige tilfeller kan fastslå at garantien skal fortsette å være gyldig også etter utløpet av den ordinære garantitiden.

Sanner sier at regjeringen jobber med å forlenge lånegarantiordningen, som egentlig utløper 31. desember