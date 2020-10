Smittebølge nummer to er i full sving i hele Europa. Land som Spania, Frankrike, Storbritannia, Russland, Polen, Belgia, Nederland, Tsjekkia og Tyskland har alle over 10.000 smittede per dag. Tiltakene strammes inn, og nå vil rikskansler Angela Merkel innføre strenge restriksjoner for å bøte på smitteoppblomstringen, melder Reuters.

I et internt notat Reuters har fått tilgang til foreslår Angela Merkel nye restriksjoner og vil i dag prøve å få lederne av Tysklands 16 stater til å lukke ned barer, treningssentre, kinoer, teatre, operahus og konsertarenaer. I tillegg vil tyskerne kun bli tillatt å omgå mennesker i sin egen husstand og én annen husstand.

Tyskland har vært kjent for å holde smittetallene lave - og har prøvd å unngå en ny lockdown, da vårens restriksjoner gikk hardt utover landets økonomiske vekst. Nå advarer Merkel om at det tyske helsevesenet kan kollapse, med finansminister Peter Altmaiers anslag om at Tyskland kommer til å nå 20.000 smittede per dag i løpet av uken.

Kun nødvendige steder vil kunne holde åpent, dersom de tyske lederne skulle si seg enige med Merkel. Det betyr at bordeller, svømmehaller, massasjesteder og tatovører må stenge ned. Unntak blir gjort for fysioterapi og frisører. Tiltakene vil, dersom vedtatt, vare til slutten av november.