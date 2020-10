Esa godkjenner norsk støtte til digital kringkasting

STØTTEORDNING: Esa godkjenner statlig støtte for å hjelpe til med overgangen til digital kringkasting. Foto: NTB

Lokale kringkastere er en viktig og nødvendig del av det generelle mediemangfoldet, og statsstøtte er derfor berettiget, skriver Esa i en pressemelding.

Tilsynet sier EØS-avtalen anerkjenner at det er viktig å verne mediemangfoldet og har som mål å sikre folk tilgang til et bredt utvalg av medier.

Ordningen skal vare i seks år fra årsskiftet og skal blant annet bidra til overgangen til digital radio. Budsjettet er på 22 millioner kroner per år, med et årlig tak på 1,5 millioner per mottaker.

