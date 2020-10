Dagens Næringsliv har i en rekke artikler rettet søkelyset mot koblinger mellom Rød-Larsen, tankesmia International Peace Institute der han er president og den avdøde overgrepsmannen Jeffrey Epstein.

Ifølge avisen lånte Rød-Larsen penger av Epstein, og autoriserte en tilbakebetaling som gikk gjennom IPI.

– Verken lånet eller tilbakebetalingen av det hadde tidligere blitt oppgitt til styret eller til meg som leder. Rød-Larsen har beklaget til styret for det han har beskrevet som en alvorlig feilvurdering. Jeg er dypt skuffet over at styret har måttet finne ut så mye av dette gjennom mediene, sier styreleder Rudd i en uttalelse til DN.

Han krever nå at Terje Rød-Larsen leverer en rapport om saken, som skal behandles på et ekstraordinært styremøte.

