I 2016 spådde et fåtall av kjente investorer på Wall Street det utenkelige. En Donald Trump-seier var for mange usannsynlig – Hillary Clinton ledet på nesten alle meningsmålinger og Wall Street var så å si enige om demokratisk seier. Slik ble det ikke. Wall Street Journal har spurt investorene som spådde riktig for fire år siden hva de tror nå.

– Forrige gang gikk jeg for magefølelsen, sier Jason Trennert, sjefstrateg i Strategas Reaserch Partners.

Trennert spådde riktig for fire år siden, og skylder på at han da var mye rundt i landet, der han møtte mange lokale. Nå er han ikke like sikker på Trump-seier.

– Jeg tror det er 50/50, sier Trennert om årets valg.

12 av 14 ganger

Trennert viser til at de forrige 14 gangene aksjemarkedet har vokst de siste tre månedene før valget, har sittende president vunnet 12 av disse gangene. Frem til onsdag var markedet opp rundt 3 prosent, noe som kunne tyde på mulig Trump-seier. Det amerikanske markedet snudde derimot på onsdag, noe som ikke er et godt tegn for Trump. Trennerts empiriske grunnlag for Trump-seier blir dermed svakere, men selv med markedsfall var dette en trend man kunne spå ved å se på bransjer som investorer tror vil gjøre det bra, gitt riktig president.

50/50: Jason Trennert tror det blir jevnt. Foto: Bloomberg

Bransjer som olje- og gassektoren, private utdanningsinstitusjoner, private fengsler og finans vil kunne tjene på fire nye år med Trump, men har hatt en svak opptreden på børsen. Derimot har bransjer som fornybar energi og infrastruktur gjort det godt, og er næringer som vil tjene på en Biden-seier, trekker Trennert frem.

Trump er den nye Clinton

Anthony Scaramucci i SkyBridge Capital, en uttalt Trump-supporter for fire år siden, har nå snudd. Etter å ha vært kommunikasjonssjef for Trump i ti dager, ble det publisert et intervju i magasinet The New Yorker der Scaramucci angrep topper fra Det hvite hus. Nå en uttalt Trump-kritiker, mener han at målingene er mer treffsikre enn de var for fire år siden.

HAR IKKE TROEN PÅ TRUMP: Anthony Scaramucci. Foto: Bloomberg

– Det er færre velgere som ikke har bestemt seg, Trump er en kjent figur – og en sittende president blir ikke gjenvalgt i en resesjon, sier Scaramucci.

– Denne gangen er Trump den nye Clinton. Han er den polariserende kandidaten, sier Scaramucci og mener at Trump har 1/12 sjanse for å vinne.

Vil ikke uttale seg denne gangen

Milliardæren Carl Icahn er ikke kjent for å holde tilbake når det gjelder å vise sine politiske meninger, og deltok selv på Trumps valgvake i 2016. Nå har han styrt unna Trump som følge av handelskrigen med Kina og vil ikke uttale seg om valget.

Forvalteren Robert Mercer i Renaissance Technologies var også sterk tilhenger av Trump – og støttet den nåværende presidenten med 25,6 millioner dollar i 2016. Historien er annerledes i år, og står i sterk kontrast til de enorme donasjonene. Mercer ga «kun» 264.000 dollar til republikanerne, og bare 5.600 dollar direkte til Trump. Mercer vil heller ikke uttale seg om valget 3. november.