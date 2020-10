Arntzen var leder for LO-forbundet Handel og Kontor i Norge mellom 1994 og 2013 og har vært medlem i Arbeiderpartiet i rundt 50 år. I et VG -intervju sier han at det er trist at partiet ligger ned mot 20 prosents oppslutning på meningsmålinger.

Han mener Jonas Gahr Støre må fortsette å lede partiet fram mot stortingsvalget om ett år – selv om han omtaler situasjonen som en krise.

– Men jeg tror nok likevel at Jonas nå må få lov til å gjennomføre valgkampen og stille som partiets førstemann og statsministerkandidat. Så får han vurdere etterpå om han er rett mann til å lede partiet videre, svarer Arntzen.

Han synes Raymond Johansen kan være en framtidig partileder.

– Jeg satt selv i valgkomiteen i Ap da han ble valgt som partisekretær. Han gjorde en veldig god jobb der. Han også har gjort en jævla bra jobb som byrådsleder i Oslo. Raymond er etter mitt syn en meget habil og aktuell lederkandidat for fremtidig lederskap i Ap, sier Sture Arntzen til VG.

