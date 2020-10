Facebook-sjefen frykter uro etter valget

– På bakgrunn av det må selskaper som vårt gjøre mer enn vi har gjort før, sa Zuckerberg torsdag.

Han beskrev tiltak som Facebook har iverksatt for å hindre desinformasjon og forsøk på å redusere valgdeltakelsen.

Zuckerberg påpekte at det amerikanske samfunnet er svært splittet, og at det kan ta lang tid før valgresultatet er klart hvis valget blir jevnt. I en slik situasjon mener han det er fare for sosial uro.

Falske brukere

Facebook har innført forbud mot nye politiske annonser i uken før valgdagen. Trump-støttespillere skal imidlertid ha funnet en metode for å omgå forbudet.

Samtidig hevder Biden-støttespillere at noen av deres annonser er blitt fjernet fra Facebook ved en feil.

Tidligere denne måneden opplyste Facebook at de hadde fjernet over 200 falske brukerkontoer som hyllet Donald Trump. 2,2 millioner annonser ble fjernet fra Facebook og Instagram fordi de hadde som målsetting å hindre folk i å stemme i presidentvalget.

Facebooks skjerping av reglene for politiske annonser før valget kommer i kjølvannet av kritikken som ble rettet mot selskapet etter Trumps første valgseier i 2016.

Den gang ble Facebook kritisert for ikke å ha hindret desinformasjon og «falske nyheter» som ble spredt av aktører som tilsynelatende forsøkte å hjelpe Trump. Blant mange ulike Trump-støttespillere på nettet antas det at også russiske etterretningsfolk spilte en rolle.

I kryssilden

I løpet av de siste månedene er Facebook og andre amerikanske IT-giganter blitt anklaget både for monopolvirksomhet og sensur.

Facebook, Google, Apple og Amazon omtales som monopoler i en svært kritisk kongressrapport som ble offentliggjort i begynnelsen av oktober. Ett av flere mulige tiltak som nevnes her, er å dele opp selskapene.

Rapporten ble utarbeidet av justiskomiteen i Representantenes hus, der Demokratene har flertall.

Også Republikanerne er kritiske til IT-gigantene, men av andre årsaker. Tidligere denne uken måtte Zuckerberg og Twitter-sjef Jack Dorsey svare på anklager fra republikanske senatorer om at de sensurerer høyreorienterte politiske budskap.

(©NTB)