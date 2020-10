Det har lenge pågått forhandlinger mellom demokratene og republikanerne i USA om en ny økonomisk stimuluspakke. Skal man tro en av toppene i det republikanske partiet, vil dette la vente på seg en liten stund til.

Det amerikanske senatets flertallsleder, Mitch McConnell, uttalte nemlig på et radiointervju fredag at han forventer å gjenoppta seriøse forhandlinger om en stimuluspakke i starten av 2021. Det skriver CNBC.

Demokratenes flertallsleder, Nancy Pelosi, har på sin side hevdet at en pakke vil bli lansert i begynnelsen av det nye presidentskapet. Det er ikke mye Pelosi og Trump eniges om, men dette er et av de sjeldne tilfellene. Den sittende presidenten uttalte nemlig fredag at en ny redningspakke vil bli offentliggjort rett etter presidentvalget.

Det er vanskelig å tolke de sprikende utsagnene i én retning, men det som er sikkert er at neste ukes amerikanske valg kan være veldig viktig for utformingen av stimuluspakken. Biden leder stadig på meningsmålingene, til tross for at Trump de siste ukene har nærmet seg noe.