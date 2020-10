Den største endringen med reformen er at behovsprøvingen på drosjeløyver blir fjernet, noe som betyr at det ikke lengre vil være et fast antall aktører i næringen. Det vil bli dermed bli enklere å etablere seg i bransjen.

Taxibransjen er hardt rammet av koronapandemien. Samtidig har mange sjåfører slitt med å få dagpenger fordi de går på jobb, men ikke har kunder, skriver Klassekampen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller situasjonen den største krisen taxinæringen noensinne har stått i.

– Når det er mange drosjer, blir det lite å gjøre for hver sjåfør, og da må de jobbe lengre dager. Da blir det flere biler ute. Mens på bygda blir det vanskeligere å få tak i drosje, fordi der lønner det seg ikke å kjøre, sier Vedum til avisa.

Raymond Johansen (Ap) i Oslo er også kritisk. Han mener det er helt feil å innføre reformen nå, når tusenvis av arbeidsplasser allerede er i fare.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener næringen i dag er lite fleksibel og tilpasset etterspørselen. Han sier til Klassekampen at han tror heller ikke tror det har vært optimalt for arbeidstakerne slik de har det nå.

– At det er bare negativt å jobbe i en næring hvor det er god konkurranse, det synes jeg er en kortslutning. Det er mange som jobber i en næring med god konkurranse, som er fornøyd med det, sier han.

