Støre og Lysbakken vil stanse Uber

– La det være helt klart, dette taxifrislippet og gjenåpningen for Uber og andre, kommer vi til å stanse hvis vi får regjeringsflertall neste høst. Det er en naiv reform trumfet gjennom av en markedsfundamentalistisk regjering, som vil gjøre det veldig mye vanskeligere å kunne leve av å kjøre drosje i Norge, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Regjeringens endringer fjerner behovsprøvingen av drojseløyver, noe som i dag begrenser antall aktører i markedet. I tillegg fjernes kravet om å være tilknyttet en sentral. Målet er å øke fleksibiliteten, samt å redusere kostnader og etableringsbarrierer i markedet.

Som følge av endringene har den internasjonale drosjeaktøren Uber annonsert at de fra mandag vil begynne å tilby sine ordinære tjenester, i tillegg til den nåværende tjenesten Uber Black. Det kan føre til et vanskeligere marked for den allerede pressede taxinæringen.

Kan være kroken på døren

Ap-leder Jonas Gahr Støre er enig med Lysbakken, og vil fjerne useriøse aktører fra markedet.

– Vi skal sørge for at denne bransjen ikke fylles opp av useriøse aktører som tar livsgrunnlaget vekk fra dere som driver i godt drevne drosjeselskaper i dag. Vi skal fikse dette når vi kommer i regjering, sier Støre til VG.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener regelverket vil være med å legge til rette for innovasjon og et bedre tilbud for kundene, i følge en pressemelding. Hareide peker på at regelverket er utformet slik at alle i drosjenæringene er underlagt de samme reglene.

- Vi har lenge sett at drosjemarkedet i Norge ikke har fungert godt nok, og utøvelsen av næringsvirksomheten har vært lite fleksibel og lite tilpasset etterspørselen. Derfor har regjeringen lenge ønsket å gjøre endringer i drosjeregelverket. Med de endringene som nå trer i kraft, sikrer vi en seriøs og trygg drosjenæring for både sjåfører og passasjerer, sier Hareide.

Det er Norges Taxiforbund uenige i, i følge en pressemelding. De påpeker at de er for konkurranse på like vilkår, men at det da er viktig med tette kontroller og oppfølging. Med det nye regelverket vil ikke dette være tilfelle, mener forbundet.

«For oss er det ekstremt viktig å ivareta gode arbeidsvilkår for utøverne og sørge for at de får anstendig lønn for jobben. Hvis ikke vil denne loven være kroken på døren for mange svært dyktige, hardtarbeidende drosjesjåfører rundt om i Norge», skriver Taxiforbundet i pressemeldingen.