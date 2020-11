Opposisjonspartier vil ha forlengede coronatiltak

1. september ble den generelle kompensasjonsordningen til næringslivet avviklet. De ekstra rettighetene permitterte og arbeidsløse fikk for å søke dagpenger, avvikles 1. november og over nyttår, skriver Klassekampen.

Det får flere av opposisjonspartiene på Stortinget til å reagere. De mener regjeringen må både fortsette og utvide støtteordningene over nyttår.

– Regjeringen sender en slags omvendt julegave til folk som er permittere, ved å gi dem mindre dagpenger over nyttår. Ap vil heller sørge for at de som trenger inntektssikring, skal få garantier så lenge krisen er i landet, sier Hadia Tajik, nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

SV-leder Audun Lysbakken mener det haster med å avklare at ordningene blir forlenget også over nyttår. Han peker på at de smitteverntiltakene som regjeringen har innført viser at de forventer at krisen vil fortsette i mange måneder framover, og at de økonomiske tiltakene også må forlenges.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stiller seg bak kravene og mener at det må bli mer stabilitet og trygghet rundt de tiltakene som gjøres.

– Regjeringspartiene og Frp, som nå forhandler om budsjett, må være helt klare på hvordan vi skal gjøre det gjennom det kommende året, sier han til avisen.

