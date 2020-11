Due-Andresen: Slik kan ny krisepakke komme fort

Det er stor spenning for valget. Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Demokratenes Biden en oppslutning på 51,1 prosent, mot 43,9 prosent for Republikanernes Trump. Representantens hus skal også velges, mens det samme skal 35 av 100 seter i Senatet.

Krisepakke

Mange investorer var skuffet over at det ikke kom noe ny økonomisk krisepakke før valget. Den siste tiden har det vært svært ruglete på børsene på grunn av dette og usikkerhet rundt valget, i tillegg til økt smitte av coronaviruset.

«Per i dag har demokratene flertall i Representantenes hus, mens republikanerne har flertall i Senatet. Dette har bidratt til en nokså fastlåst situasjon og vanskeligheter med å få godkjent ny økonomisk politikk. Dersom demokratene vinner rent bort og tar både presidentembetet og begge husene i kongressen, vil det antakelig være duket for mer økonomisk stimulans ganske snart. Men det kan også innebære en opptrapping av coronatiltak», skriver Kari Due-Andresen, sjeføkonom, i Handelsbankens morgenrapport.

Både republikanerne og demokratene har sagt lenge at de ønsker mer stimuli til økonomien, men har ikke klart å bli enige.

Coronavirus

Den siste tiden har smitten av coronaviruset tatt seg opp og det kan bety at Biden, ved seier, vil stramme inn. Biden og hans gode hjelper Barack Obama har kritisert Trumps håndtering av pandemien.

«Dermed venter vi i det minste en ny tilnærming til situasjonen, hvor man i større grad lytter til råd fra helsemyndighetene når det gjelder hvilke smittedempende tiltak som skal tas i bruk. Skulle republikanerne vinne begge husene i senatet, kan det også være duket for en mer smertefri behandling av økonomisk politikk enn den fastlåste situasjonen vi har vært vitne til de siste årene. Men dette ser ikke veldig sannsynlig ut på meningsmålingene», skriver Due-Andresen.

Uklart valg?

Mange er bekymret for om Donald Trump vil anerkjenne valget. Han varslet i natt at han vil utfordre stemmetelling på en rettslig måte. En rekke butikker har spikret igjen dører og vinduer i frykt for voldelige demonstrasjoner og opptøyer, rapporterer NTB. Kari Due-Andresen tror markedene også vil reagere negativt om man får et uklart valgresultat.

«Hvordan markedene vil reagere dersom det blir en klar vinner, er ikke så lett å forutsi. Siden demokratene er for mer offentlige stimulanser enn republikanerne og et høyere skattenivå på sikt, er det flere som antar at markedene vil reagere negativt dersom Biden vinner. Men slik vi ser det, er det langt fra sikkert», sier Due-Andresen.