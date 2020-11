Det har lenge rådet tvil om hvorvidt Trump kommer til å anerkjenne et eventuelt tap i presidentvalget. Demokratene frykter at den sittende presidenten vil hevde at et eventuelt tap fulgte av valgfusk. Dagen før dagen slår imidlertid demokratene tilbake.

Riksadvokat i Michigan, Dana Nessel, hevdet på mandag at et hvert forsøk på å hindre en delstat fra å telle opp fraværsstemmer kan kalles et «kupp». Det skriver Financial Times. Videre påpekte hun at valget er over når alle stemmene er talt opp, ikke når meningsmålingene avsluttes.

«Velgerne får avgjøre hvem som vinner – ikke kandidatene», hevdet Nessel.

Nyhetsbyrået viser videre til at deres seneste målinger viser at Joe Biden leder med 7,5 prosentpoeng nasjonalt, i tillegg til å ha en knapp ledelse i de fleste vippestatene, inkludert de svært viktige delstatene Florida og Pennsylvania. Her ligger imidlertid ledelsen innenfor feilmarginen.

Pennsylvania er nettopp en av delstatene som også har skapt hodebry for den sittende presidenten, med tanke på regelverket for å avgi stemme. Det er nemlig lov å stemme via post på valgdagen, hvilket betyr at stemmer som kommer inn tre dager etter valget fortsatt vil være gyldige. Det er dette den republikanske presidentkandidaten har kritisert, men får ikke gehør hos myndighetene i denne delstaten heller.

«Valget er over når alle stemmene er talt, men hvis advokatene dine vil teste oss, er vi klare for å slå dere i retten en gang til», hevdet riksadvokat i Pennsylvania, Josh Shapiro. Han viste med det til Høyesteretts avgjørelse om å avvise republikanernes ønske om å ugyldiggjøre de forsinkede stemmene.