På dagen der amerikanerne skal velge president, fortsetter den gode stemningen på børsene i Asia. Men DNB Markets er i dagens morgenrapport raske med å påpeke at gårsdagens oppgang kommer på hælene av noen uker med tydelig nedgang.

«Slik sett er det helt greit ikke å tillegge oppgangen for mye vekt. Men det at spesifikke sektorer har gjort det bedre kan ses i sammenheng med svært positive PMI-indikatorer for industrien globalt, et håp om at en Biden-seier vil kunne sette i gang flere infrastrukturinvesteringer, samtidig som oljemarkedet har fått noen andre positive signaler», skriver seniorøkonom Kelly Chen.

– Skrekkscenario ikke utenkelig

Hun ser også andre tegn på en avventende stemning før presidentvalget, for eksempel en gullpris som holder seg godt oppe og fallende yield på 10-årige amerikanske statsobligasjoner.

«Slik meningsmålingene ser ut nå, ligger Biden fortsatt nokså godt an, mens det er tettere konkurranse for senatsvalget. Ulike leverandører som har laget prediksjonsmodeller for valget, som the Economist eller FiveThirtyEight tegner opp et positivt bilde for Biden, men trekker også frem at det er stor usikkerhet», fortsetter Chen.

Samtidig er det fortsatt slik at en håndfull vippestater vil bli avgjørende.

«Det er nok en rekke forhold som skal slå til før vi ender opp med et skrekkscenario der Trump kan stille spørsmål ved valgresultatet, mens det tar flere dager/uker å avklare det endelige resultatet. Det at butikker i USA nå forsegler vinduene med treplater, sier sitt om at det ikke er et utenkelig scenario», heter det videre.

– Langt fra gitt i sørstatene

Chens kollega, kredittstrateg Ole André Kjennerud, har gjort en analyse av vippestatene, og mener disse – enkelt forklart – kan deles i to grupper.

Første gruppe består av sørstatene Florida, Arizona, Georgia og North Carolina.

«Om Biden vinner samtlige er det sannsynlig at han vinner presidentvalget. Meningsmålingene viser imidlertid at det er langt fra gitt. Han leder med drøye 2 poeng i Florida, er så vidt foran i Arizona, og marginalt bak i Georgia og North Carolina. Om Trump tar alle eller noen av dem, må vi vente på resultatene fra øvrige vippestater før vi kan si noe sikkert», skriver Kjennerud.

Poenget med disse fire delstatene er ifølge DNB-analytikeren todelt: De har mange valgmenn, og tilsynelatende gode systemer for å telle forhåndsstemmer.

«Florida har telt forhåndsstemmer helt siden slutten av september. Det at 75 prosent av dem som normalt stemmer har avlagt forhåndsstemme, tilsier at Florida vil være en av de første til å annonsere sitt valgresultat».

– Trump taper i Midtvesten

Etter sørstatene vil oppmerksomheten rette seg mot vippestatene i Midtvesten, deriblant Pennsylvania, Michigan og Wisconsin.

«Dette er stater som Trump overrasket med å vinne i 2016, noe som delvis reflekterer hvordan økonomiene i disse områdene har gjort det stadig dårligere på 2000-tallet (...). Så langt viser meningsmålingene at Trump vil tape disse delstatene i 2020 – også etter at vi korrigerer for feilmarginene i meningsmålingene fra 2016», fortsetter Kjennerud.

Han synes usikkerheten er for stor til å si hva han tror om valgutfallet.

«Markedene synes å ha forberedt seg på at det kan ta tid før vi får et resultat, men jeg er usikker på om markedene har priset inn eventuelle opprør ala Brooks Brothers i 2000. Enda viktigere: Coronaviruset forverrer seg i et urovekkende raskt tempo, og den politiske ledelsen i USA synes ikke å ta grep i det hele tatt. Dette er trolig den største risikoen for markedene den neste tiden», oppsummerer kredittstrategen.