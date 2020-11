Jeffrey Gundlach mener Donald Trump er nærmest å vinne kveldens valg, men han tror også at USA kan ende opp som et splittet land – uansett hvem som vinner valget.

– Økonomien er allerede strukket, men hvis Washington ikke leverer en stor stimulipakke, vil det bli katastrofe, sier Jeffrey Gundlach, adm. direktør og sjefinvestor i DoubleLine Capital, ifølge Marketwatch.

Gundlach mener imidlertid at hvem som vinner valget er uinteressant for tiden fremover. På mellomlang sikt spår den renommerte investoren et utradisjonelt utfall.

Han mener innbyggerne er for sterkt knyttet til demokratiet, og peker på at Kina har massiv vekst og mye bedre infrastruktur under sitt styresett.

– Hva gjør vi når styreformen vår er underlegen? Jeg tror vi kommer til å se store forandringer de neste seks årene, sier Gundlach.

– Det kan til og med bety at USA deler seg i flere enn ett land.

Stor usikkerhet

Investoren ser for seg at markedet og samfunnet i USA vil bryte ut av det stabile mønsteret de har fulgt i en årrekke: 2,5 prosents BNP-vekst, stabil inflasjon og lav volatilitet i markedene.

2017 var et av de roligste markedene noensinne i USA. Wall Street var så stabilt at det oppstod et narrativ om at det grunnleggende i markedene hadde endret seg, og at VIX-indeksen aldri ville komme over 15 poeng igjen.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, gir et inntrykk av hvor nervøst markedet er. Snittet ligger på rundt 19 poeng. Nå står VIX-indeksen i 35,8 poeng, hvilket viser at markedene er usikre på fremtiden.

Valg og pandemi er det som uroer investorene mest.

Sikre mot fall

Gundlach har løsningen. Han forteller at han i utgangspunktet hater obligasjoner, men i et marked som nå er det lurt å ha noen lange obligasjoner i porteføljen som en hedge mot fall.

Dollaren faller i kurs, og der vil gull kunne vise seg å være en sikker havn, mener Gundlach. Markeder i utvikling, spesielt India, er også bedre markeder å investere i enn USA og Europa.

Gundlach mener USA og Europa er «dårlige demografier, ikke særlig godt forvaltet og utsatt».