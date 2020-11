Slik vil en Biden-seier påvirke forholdet mellom Australia og USA

Med konservative ledere på begge sider av bordet, har forholdet mellom USA og Australia blomstret de siste årene.

Nå viser derimot forhåndsmålinger fra USA at det kan ligge an til en seier for venstresiden og Joe Biden.

– Jeg tror ikke det vil ha noe å si om de har forskjellige politiske standpunkt, sier Joe Hockey, tidligere australsk ambassadør til USA til Bloomberg.

Han tror båndet mellom de to landene er så godt, at om noe vil en ny president kun styrke forholdet.

– Forholdet mellom USA og Australia er mer sofistikert og dekker flere områder enn det noen gang har gjort, sier Hockey.

Han peker blant annet på samarbeidet mellom de to landene innen forsvar og etterretning.

– Samarbeidet mellom oss er bygd på en dyp tillit, og strekker seg inn i mange viktige områder, både statlige og kommersielle, sier den tidligere ambassadøren. Han tror også forholdet mellom USA og Australia vil bli sterkere dersom handelskrigen mellom USA og Kina avsluttes.

Se mer i videoen over.