Frykten for omtelling brer seg blant analytikere: – Markedet liker ikke vold

FRYKTER KONFLIKT: Analytikere er redde for hva som vil skje, dersom det skulle bli tvil om valgresultatet. Foto: Bloomberg

Usikkerhet er markedets fiende. Dersom det skulle bli tvil om hvem som blir den neste amerikanske presidenten og leder av den frie verden, kan det fort bli mørkt, skriver CNN.

83 prosent av amerikanske porteføljeforvaltere mener en omtelling av stemmer vil bety et bear-marked, ifølge en undersøkelse gjort av RBC Capital Markets. Kun 2 prosent mener at dette scenarioet fører til et bull-marked.

– Et trukket ut og bestridt valg, med både søksmål og omtellinger, vil skade markedet, skriver Citigroups sjefanalytiker Tobias Levkovich på mandag.

Uttalelser fra den sittende president har ikke roet ned analytikernes bekymringer, og Donald Trump har allerede før valget hevdet at det er «rigget».

– Markedet liker ikke vold

For 20 år siden, i presidentvalget mellom Al Gore og George W. Bush, falt S&P nesten 12 prosent i perioden mellom valget og desember. Valgutfallet var nødvendigvis ikke den eneste faktoren, siden økonomien var svak og dotcom-boblen sprakk. I år er amerikanerne mer splittet, noe som kan føre til sinte mennesker i gatene – noe bedrifter allerede har forberedt seg på ved å barrikadere vinduene i butikkene.

– En voldelig reaksjon er den største risikoen for markedene, uansett hva valgresultatet blir, sier David Kotok, investeringsdirektør i Cumberland Advisors, og legger til:

– Markedet liker ikke vold.

– Trump er en dårlig taper

Sjefstrateg i AGF Investments, Greg Valliere, følger Kotoks tanker og trekker paralleller til 2000.

– Det fantes ikke sivile uroligheter og opptøyer i 2000. Denne gangen er risikoen at demonstrasjoner kan komme ut av kontroll, sier Valliere.

For 20 år siden var det to etablerte politikere som kjempet om det ovale kontoret, hvor begge hadde en lang fartstid i amerikansk politikk. Slik er det ikke denne gangen, noe Valliere mener kan by på problemer med maktoverføringen.

– Trump har gjort det klart at han vil bestride ethvert resultat han er uenig med. Gore gjorde det riktige, noe jeg tviler på at den nåværende presidenten vil gjøre. Jeg mener Trump er en dårlig taper, sier analytikeren.