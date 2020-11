Ingen klar vei til seier for Biden

Trump må sannsynligvids vinne Florida for å klare å bli gjenvalgt, og etter at 94 prosent av statens stemmer er opptalt, ligger det an til at han vil klare det med god margin.

Ifølge CNN blir det dermed de tre statene i den såkalte blå muren som Trump vant sist - Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, samt Arizona, som blir avgjørende. Trump vant presidentvalget i 2016 da han ganske uventet vant de tre statene i den blå muren.

Signalene som nå kommer inn fra rundt om i USA er blandet. Grunnen til at Trump trolig vinner Florida, er storbyen Miami, som er høyborgen til det cubanske eksilmiljøet.

Flere latinos for Trump

Der har Trump gjort det mye bedre blant latinos enn Hillary Clinton gjorde i 2016, og bedre enn Biden hadde ventet å gjøre det.

Optimistene håper at Bidens framgang blant eldre i Florida skal bety at det samme skjer i andre delstater, som industristatene i rustbeltet som Biden må vinne.

På den annen side melder Republikanerne at de ser en lignende trend blant latinos i Nevada som de har sett i Florida.

Blandede signaler

Forhåndsanalysene gikk ut på at Biden ville vinne valget om han vant de tre viktige statene i Midtvesten, forutsatt at han beholdt alle statene Clinton ellers vant. Da ville det ikke hjelpe Trump om han vant både Florida og de fleste andre statene han vant sist.

Men signalene fra de tre rustbeltestatene og andre vippestater er blandet i 6-tiden norsk tid.

Det meldes om gode tall for Biden i forsteder rundt storbyer både i North Carolina, Texas, Ohio og Georgia.

Foreløpige tall tyder også på at Biden vinner i Arizona etter å ha gjort det svært godt i det største fylket, Maricopa som inkluderer storbyen Phoenix, og blant eldre over 65 år. I så fall blir det første gang Arizona går for en demokrat som president på minst 30 år.

Positive trender for Trump

Men det er også oppløftende tall for Trump mange steder som må gjøre Biden nervøs.

I Ohio viser valgdagsmålinger at 56 prosent av fagtorganiserte stemte på Trump, trass i Bidens intense arbeid for å vinne tilbake hvite industriarbeidere i rustbeltet. Det kan varsle en trend også i Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, som er så viktige for Biden.

I Texas, Georgia og North Carolina, som Demokratene hadde et lite lyseblått håp om å vinne, er gode tall fra forstedene til storbyene trolig ikke nok til at de går Bidens vei.

Som ventet

Trump har som ventet vunnet alle de typisk republikanske staten det var ventet at han ville vinne, som Kentucky, Idaho, Kansas og Dakota-statene, mens Biden har svunnet alle de typisk demokratiske statene som California, New York, Colorado og Virginia, samt New Hampshire, som Trump hadde et lite håp om å ta.

Dermed ligger fortsatt vippestatene igjen, og det ligger an til at det først og fremst blir Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, samt Ohio, som avgjør valget. Særlig i de tre første er det mange forhåndsstemmer som det kan ta flere dager å telle opp, og et resultatet i de tre blir kunngjort tidligst onsdag.

Biden må vinne iallfall tre av disse for å vinne valget, og det ble litt lettere etter at Arizona var i boks.

(©NTB)