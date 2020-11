Europa venter i spenning etter USA-valg

Ett av unntakene er Slovenias statsminister Janez Jansa. Han er den største Trump-tilhengeren blant EU-landenes ledere.

– Temmelig åpenbart at det amerikanske folket har valgt Donald Trump og Mike Pence for fire år til. Jo lenger etablerte medier fortsetter med sine forsinkelser og fornektelse av fakta, jo større blir presidentens triumf, skriver Jansa på Twitter. Slovenia har for øvrig en personlig til knyting til Det hvite hus, det er førstedame Melania Trumps fødeland.

Avventende fra EU

EU-toppene har unngått å ta stilling for noen av kandidatene i løpet av valgkampen. Unionens utenrikssjef håper på et godt forhold til USA, uansett hvem som vinner.

– Det amerikanske folket har talt. Mens vi venter på resultatet, er EU innstilt på å bygge et sterkt transatlantisk partnerskap, basert på felles verdier og historie, tvitrer Josep Borrell.

Britisk tillit – tysk uro

Også fra britisk hold er tonen diplomatisk, selv om Boris Johnsons regjering regnes for å stå nærmere Donald Trump enn Joe Biden.

– La oss vente og se hva resultatet blir. Det er mye jevnere enn mange hadde ventet. Vi har stor tillit til at USAs institusjoner leverer et resultat, sier Storbritannias utenriksminister Dominic Raab til BBC.

Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer er ikke like optimistisk i sin uttalelse.

– Situasjonen er svært eksplosiv. Ekspertene har rett i at dette kan føre til en konstitusjonell krise i USA. Det er noe som skaper stor uro, sier hun til TV-kanalen ZDF.

