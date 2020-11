Vil en Trump-seier påvirke handelen?

HAR TROEN: Frankrikes finansminister, Bruno Le Maire, tror ikke valgutfallet i USA vil ha noe å si for handelen mellom Europa og USA.

HAR TROEN: Frankrikes finansminister, Bruno Le Maire, tror ikke valgutfallet i USA vil ha noe å si for handelen mellom Europa og USA. Foto: NTB Scanpix

– Det er ingen vites i å lure oss selv. USA har ikke vært en vennlig innstilt partner for europeiske land på flere år. Enten Donald Trump eller Joe Biden vinner, så er dette et strategisk faktum som ikke endres, sier Bruno Le Maire i et intervju med Radio Classique onsdag.

USA har de siste fire årene innført toll for milliarder av dollar på import fra Europa. Trump hevder urettferdige hindringer gjør at amerikanske bedrifter ikke får tilgang til markedet i Europa. (©NTB)