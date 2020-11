Demonstrasjoner i flere amerikanske byer

Utfallet av presidentvalget, som ble langt jevnere enn ventet, og påstander om valgfusk har ført til frykt og uro for vold og opptøyer. I Portland, som i store deler av 2020 har vært preget av voldsomme demonstrasjoner, var frykten særlig stor.

Onsdag kveld satte guvernør Kate Brown inn nasjonalgarden for å løse opp det politiet omtaler som opprør. Det har ikke kommet meldinger om at noen er blitt skadd, men politiet skriver på Twitter at det er meldinger om «omfattende vold».

Politiet i Multnomah County, der Portland ligger, skriver på Twitter at åtte personer er pågrepet i Portland sentrum. Videre skriver politiet at folkeansamlingen der er å regne som et opprør og at folk må forlate området.

– Vi tar ikke lett på denne avgjørelsen. Etter ordre fra guvernøren, vil vi jobbes sammen og dele ressurser og informasjon for å svare på alle sikkerhetstrusler. Målet vårt er å holde samfunnet trygt. Vi oppfordrer demonstranter til å samle seg fredelig, skriver politiet.

Demonstrasjoner mot valglokaler

Demonstranter i Phoenix, Arizona og Detroit, Michigan samlet seg onsdag kveld utenfor lokalene der stemmene i presidentvalget blir talt opp.

Det var til dels voldsomme scener begge steder. I Arizona forsøkte flere å ta seg inn i bygget, mens det ble messet slagord som «Stopp tyveriet».

– Vi kommer ikke til å la dette valget bli stjålet. Punktum, sier kongressmannen Paul Gosar, som er blant demonstrantene i Phoenix.

Valglokalet ble senere stengt for alle andre enn dem som er med på opptellingen, av sikkerhetshensyn. Flere av demonstrantene er bevæpnet, melder CNN.

I Detroit har en større gruppe Trump-supportere samlet seg utenfor et lokale der stemmer telles opp.

Demonstrantene roper «stopp opptellingen» og har forsøkt å ta seg inn i lokalet. Medier beskriver at det er en hissig stemning utenfor lokalet.

Demonstrerte ved Trump Tower

Onsdag var det demonstrasjoner i byer som Seattle, Philadelphia, Washington og New York, men det er ikke kommet meldinger om at noen er blitt skadd.

I Chicago har flere demonstranter samlet seg i gatene, blant annet utenfor byens Trump Tower.

Demonstrantene lyser opp med lommelyktene på mobiltelefonene sine for symbolsk å lyse opp Trump-leirens forsøk på å stanse stemmetellingen i flere stater.

I Philadelphia samlet rundt 200 demonstranter seg onsdag ettermiddag, i det de kalte et forsvar av demokratiet. Gruppen besto av fagforeninger, klimavernere og andre.

Demonstrasjonene i Philadelphia og i andre byer i Pennsylvania tiltok i størrelse utover kvelden.

Demonstrant med rifle

I Phoenix samlet rundt 150 Trump-supportere seg utenfor rådhuset tidligere onsdag. «Skam over Fox», ropte demonstrantene, etter at Fox News tidlig kåret Biden til vinner i delstaten.

I en video lagt ut på Twitter av New York Times-reporteren Simon Romero, kan man se at minst en av demonstrantene bærer en militæraktig rifle.

Ifølge USA Today er det planlagt mer enn 100 organiserte demonstrasjoner i dagene fram mot helgen. Gruppen ShutDownDC varsler kraftige demonstrasjoner hvis Donald Trump prøver å bestride valgresultatet.

(©NTB)