Biden trenger bare én stat til for å bli president

Dermed er det bare Nevada, Pennsylvania, Georgia og North Carolina som står igjen å telle ferdig og som det er strid om. Biden trenger bare en av dem for å nå opp i det magiske tallet på 270 valgmenn og dermed seier.

Han har nå ifølge nyhetsbyrået AP 264 valgmenn, mot Trumps 214, og om han vinner Nevada, får han seks valgmenn og ender dermed med nøyaktig 270. Pennsylvania har 20, Georgia 16 og North Carolina 15 valgmenn, så hver av dem er også nok til å gi ham flertall.

Forutsetningen er at han har Arizona i boks. AP og Fox News har kåret ham til vinner der, men opptellingen fortsetter, og andre medier som CNN har ikke kåret vinner i Arizona ennå.

Trump på sin side må vinne alle fire. I så fall ville han få 271 valgmenn, akkurat nok til å bli gjenvalgt.

Det er ennå uklart når de fire er ferdig med opptellingen, men i alle sammen fortsetter valgfunksjonærer å telle millioner av forhånds- og poststemmer.

I Nevada leder Biden, mens president Donald Trump foreløpig leder i de tre andre. Men i alle tre haler Biden raskt innpå etter hvert som forhåndsstemmer særlig fra byer og forsteder blir talt opp.

Erklærte seier

Trump erklærte likevel på Twitter onsdag seier i både Pennsylvania, Georgia og North Carolina, og antydet også at han i virkeligheten hadde vunnet i Michigan. Men Twitter merket meldingen med en advarsel om at det ikke er kåret vinner i noen av disse statene.

Biden på sin side sa i en tale i hjemstaten Delaware litt før at han tror han får nok stater til å vinne, selv om han ikke ville erklære seier før resultatet er klart.

Om Trump skulle få alle statene han hevder å ha vunnet, inkludert Alaska som det ikke er strid om, ville han teoretisk kunne fått 294 valgmenn. Om Biden derimot får alle de fire statene som fortsatt gjenstår og der han kan ligge an til å vinne, får han 321.

Biden leder i Nevada

I Nevada opplyste valgmyndighetene at flere resultater ville bli offentliggjort torsdag morgen, inkludert fra poststemmer som er kommet inn tirsdag og onsdag. Men en annen valgfunksjonær sa at noen resultater kunne bli kunngjort onsdag kveld.

Der har Biden et foreløpig snaut forsprang på under 8.000 stemmer av 75 prosent som er opptalt, men det er mest valgkretser i og rundt de to byene Las Vegas og Reno som står igjen å telle ferdig, og der er det etter alle solemerker demokratisk flertall.

Georgia regner med å ha et resultat klart onsdag kveld. Der har Trump en foreløpig ledelse på 49,7 prosent mot 49,0 for Biden. Men de fleste av kretsene som ennå mangler, er i og rundt de største byene Atlanta og Savannah, der demokratene har vokst kraftig de siste årene.

I North Carolina har Trump en lignede ledelse på 50,1 prosent mot Bidens 48,6, men her kan det gå flere dager før resultatet er klart siden loven åpner for at poststemmer kan mottas helt til 12. november om de er poststemplet senest på valgdagen.

Hundretusener av poststemmer

Den største staten som ennå gjenstår, er Pennsylvania, som på forhånd ble ansett for å være den som kunne avgjøre valget, og her kan resultatet også drøye flere dager siden innkomne poststemmer kan mottas fram til fredag, hvis de er stemplet senest 3. november.

Foreløpige resultater etter at 86 prosent av de ventede stemmene er opptalt, viser at Trump leder med 3 prosentpoeng – 50,9 prosent mot 47,9 prosent. Men denne marginen har i løpet av onsdag krympet fra 11 prosentpoeng om morgenen.

Opptellingen går raskt unna, og guvernør Tom Wolf sa at flere hundre tusen stemmer ville være opptalt onsdag kveld, og at opptellingen fortsetter torsdag.

I Pennsylvania har Biden-leiren en god følelse, siden de fleste av stemmene som ennå ikke er opptalt, er fra den svært demokratiske storbyen Philadelphia og dens forsteder.

Går til retten

Men Trump fulgte allerede valgnatten opp sine trusler om å utfordre stemmeopptellingen i rettsapparatet. Han sa få timer etter at valglokalene var stengt, at demokratene forsøker å stjele valget, og at USA blir utsatt for storstilt svindel.

Hittil har han varslet søksmål for å stanse opptellingen ikke bare i Pennsylvania, men også i Georgia, Wisconsin og Michigan. Han krever imidlertid ikke stans i opptellingen der han ligger bak, som i Nevada og Arizona, og etter at resultatet ble kunngjort i Wisconsin og Michigan, har han krevd ny opptelling.

I tillegg er et fylke i Georgia saksøkt på grunn av en angivelig uregelmessighet under opptellingen, og lederen for Georgias republikanske parti, David Shafer, sier de har planer om et titall flere søksmål.

Lederen for Trumps valgkampstab, Justin Clark, sier også at de vil forsøke å gripe inn i en pågående høyesterettssak som omhandler fristen for å motta poststemmer opptil tre dager etter valget i Pennsylvania. En rekke andre søksmål vurderes også.

Juridiske eksperter mener Trump har liten mulighet til å vinne fram med de fleste av søksmålene.

(©NTB)