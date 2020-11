Tre TV-kanaler avbrøt Trumps kontroversielle tale

CNN og Fox News valgte derimot å sende hele Trumps tale, som var hans første offentlige opptreden siden onsdag formiddag. CNNs Anderson Cooper reagerte sterkt på direkten like etter at talen var over.

Trump var «som en overvektig skilpadde som lå på ryggen og sprellet i den varme sola og forsto at hans tid var over».

Kanalene som brøt sendingen, forklarte det med at Trump kom med udokumenterte påstander.

– Vi må bryte der, for presidenten har kommet med en rekke falske uttalelser, blant dem påstanden om at det har vært falske stemmer, sa NBCs Lester Holt.

