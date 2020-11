DNB Markets: Tre årsaker til børsrekyl etter valget

Det var kanskje mange som klødde seg i hodet da markeder over hele verden gikk i grønt etter valgnatten i USA. Valutaanalytiker i DNB Markets, Ingvild Borgen Gjerde, peker på tre årsaker til rekylen.

«For det første: Markedets posisjonering før valget var ikke så rettet mot Biden-seier og en stor «blå bølge», slik som man kunne få inntrykk av», skriver Gjerde i sin analyse av markedets reaksjon.

Valutaanalytikeren trekker frem at det virker som investorer har lært fra 2016 - og har posisjonert seg slik at flere utfall vil gi positivt resultat. Oppgangen i lange amerikanske renter, eller «treasury yields», var ikke i følge Gjerde kun drevet av forventninger om storstilte krisepakker, men også av at investorer flyttet langsiktige sikre eksponeringer fra amerikanske statsobligasjoner til kortere posisjoner, slik som kontanter.

«En evne til å fokusere på det positive»

Den andre årsaken Gjerde trekker frem, er at den «blå bølgen», scenarioet der demokratene fikk flertall i både senatet og kongressen, hadde flere negative konsekvenser for kapitalmarkedet.

«En av de negative implikasjonene av «blå bølge» scenarioet er den sannsynlige økningen i selskapsskatt, fra 21 til 28 prosent, noe som vil påvirke bedrifters inntekter negativt», skriver Gjerde.

Det ser nå mindre sannsynlig ut at demokratene klarer å gjennomføre en økning av selskapsskatt. Etter projeksjoner gjort av CNN viser det nå at hverken demokratene eller republikanerne har fått flertall i senatet og kongressen. Hvis ikke demokratene får flertall i begge instanser, kan det bli vanskelig å gjennomføre skatteøkninger og reguleringer av de store tech-selskapene. Gjerde mener dette kan være en årsak til at aksjemarkedet så grønt.

«Investorer har en evne til å fokusere på det positive, heller enn det negative», skriver Gjerde.

Mindre kaos enn fryktet

Selv etter flere kontroversielle uttalelser fra Donald Trump i etterkant av valget, mener Gjerde det er mindre kaos enn fryktet. Den sittende presidenten vil antageligvis be om omtelling i Wisconsin, der Biden vant med 20.000 stemmer. Gjerde tviler på at det vil endre valgresultatet. Trump har også bedt domstolen i Pennsylvania om å slutte og telle stemmene som kom inn etter et spesifikt tidspunkt på valgdagen – en forespørsel som ble avslått av domstolen i delstaten.

«Utviklingen så langt har vært betryggende. Dette er en lettelse for investorer, noe som også kan forklare markedets positive reaksjon», skriver Gjerde.