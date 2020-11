Nå har Biden tatt ledelsen i Georgia

Fredag morgen har Joe Biden gått forbi Donald Trump i Georgia. Biden ligger nå foran med 917 stemmer, melder CNN.

Cirka 99 prosent av stemmene i Georgia blitt talt opp.

Ikke siden Bill Clinton tok seieren tilbake i 1992 har Demokratene vunnet i staten.

Dersom Biden vinner i Georgia er presidentkandidaten oppe i 269 valgmenn, én under det han trenger for å sikre seieren. Det er da en teoretisk mulighet for at valget kan bli uavgjort, men for at det skal skje må Trump sikre seg alle de fem gjenværende statene Alaska, Arizona, Nevada, North Carolina og Pennsylvania.