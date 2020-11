Trump kjemper på flere fronter i retten – kan bli langvarig

USAs president Donald Trump har gjort det klart at han vil kjempe med nebb og klør i retten mot det han mener er valgfusk under presidentvalget i USA.

– Alle delstatene hvor Biden nylig har erklært seier, vil bli utfordret juridisk av oss for valgfusk blant velgerne og fusk i delstatene. Massevis av bevis, bare sjekk mediene, har Trump skrevet på Twitter, uten å utdype hvilke mediesaker han viser til.

Trump har også gjort det klart at USAs høyesterett bør bestemme hvem som har vunnet valget. Dette kan til syvende og sist bli tilfelle dersom avgjørende saker fra lavere rettsinstanser blir anket til topps, men lovverket legger ikke opp at høyesterett skal involvere seg direkte i valget på noe vis.

Flere slag

Trump-kampanjen har allerede levert en rekke søksmål over hele USA etter valget, og flere vil det trolig bli.

Så langt har sakene stort sett vært av mindre omfang, og i hovedsak har de dreid seg om å få tilgang til å observere opptellingen av de gjenstående stemmene. I Michigan ble et slikt krav torsdag avvist av en dommer, som påpekte at opptellingen av stemmer allerede var ferdig.

I Pennsylvania har Trump-kampanjen vunnet fram med et krav om å få observatører tettere på opptellingen av stemmer, og i Nevada endte et lignende søksmål med et forlik som gjorde at observatører fra Trump-kampanjen fikk bedre tilgang til et opptellingslokale i Las Vegas.

– Døde velgere

Kampanjen ba også om at opptellingen av stemmer ble stanset i delstaten, men nådde ikke fram med dette kravet.

Parallelt foregår det også en annen sak i Nevada, i folkerike Clark County, hvor Las Vegas ligger.

– Vi tror at døde velgere er blitt regnet med. Vi har også bevis på at det finnes stemmer fra tusenvis av mennesker som har flyttet fra Clark County under pandemien, sa den republikanske politikeren Adam Laxalt under et pressetreff torsdag.

Han krevde at en føderal dommer stanset tellingen av «feilaktige stemmer». Det republikanske partiet i Nevada har også levert en liste på 3.062 tilfeller av det de mener er valgfusk til justisminister William Barr.

Høyesterett avgjorde i 2000

I Georgia tapte Trump-kampanjen torsdag en sak som handlet om 53 poststemmer i Chatham fylke, etter at valgfunksjonærer avga forklaring om at alle disse stemmene var mottatt innen tidsfristen. Trump-leiren har tidligere sagt at de vurderer lignende søksmål andre steder i Georgia.

Valgresultatet kan innebære at Trump-kampanjen må få medhold i å forkaste stemmer i to eller flere delstater for å få snudd resultatet, avhengig av hvilken vei det går når alle stemmene er talt opp. Det er annerledes enn striden om valget i 2000, hvor det først og fremst sto om stemmene i Florida.

Den gang avgjorde til slutt høyesterett at George W. Bush vant presidentvalget etter flere nye stemmeopptellinger. Avgjørelsen kom først 12. desember.

Flere tusen Trump-rettssaker

Trump-kampanjen har allerede varslet at de vil ha nyopptelling i delstater som kan avgjøre resultatet. Det er ulikt regelverk for dette i de forskjellige delstatene. I Arizona og Pennsylvania blir det for eksempel automatisk ny opptelling dersom det er mindre enn henholdsvis 0,1 og 0,5 prosent mellom kandidatene.

I Georgia kan en kandidat som ligger mindre enn 1 prosent bak vinneren, kreve det samme, mens taperen uansett kan kreve dette i Nevada.

Det kan altså ta lang tid, flere nye opptellinger av stemmer og en rekke rettssaker, før alt er avgjort.

Presidenten er vant til å fighte i retten. En analyse USA Today har gjort, viser at Trump og selskapene hans har vært involvert i minst 3.500 rettstvister i de tre tiårene før han ble president.

(©NTB)