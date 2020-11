Biden går til republikanerne for støtte

Trumps anklager om et «korrupt valg» og at demokratene «stjeler» valget har skapt sterke reaksjoner hos amerikanerne. Nå frykter demokratene at den sittende presidents anklager kan skade legitimiteten til valget, og Joe Bidens valgteam rekker nå ut til republikanere og støttespillere for å få de til å legitimere valget, i følge CNN.

Valgresultatet kan bli klart allerede senere i dag, da de viktige vippestatene som Pennsylvania og Georgia begynner å nærme seg ferdig med stemmetellingen. Biden leder marginalt i statene Georgia, Arizona og Nevada, mens Donald Trump leder marginalt i Pennsylvania. I sistnevnte er det kun 18.049 stemmer i skrivende stund som skiller Trumps ledelse fra Biden, og løpet er kjørt hvis Biden vinner der.

Trumps valgteam og demokratene forbereder seg nå til en kamp om henholdsvis å bestride valgresultatet og beskytte valgets validitet.